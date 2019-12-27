Оммаж работе Бэнкси появился на стене дома №27 по Курской улице. На опубликованном петербургскими художниками видео также, как и у Бэнкси, запечатлен мужчина, который выглядит как бездомный — он сидит на скамейке, пьет воду, а подкладывает под голову мешок рюкзак со своими вещами и ложится. В этот момент на записи появляется упряжка с двумя полицейскими машинами — они как будто тянут повозку Санта-Клауса, развозящего рождественские подарки.

«Машинкам надписей не хватает по бокам, хотя и так всем все ясно», «Отлично! Надеюсь, Бэнкс увидит и оценит! С наступающим!» — пишут в комментариях. Но есть и те, кому оммаж не пришелся по вкусу. «Как только Бэнкси рисует что-то крышесносящее, отовсюду вылезают подражатели. Со шреддером было, теперь Санта-бомж. Еще и банан косплеят все, кому не лень», — говорят другие.

Напомним, в ноябре арт-группа «Явь» создала стрит-арт «Всего-то несколько царапин». Оммаж одноименной картине Фриды Кало появился на Большом проспекте Васильевского острова в поддержку закона о домашнем насилии. Ранее они также показали работу в поддержку жертв домашнего насилия. Изображение появилось возле магазина «Большая семья» на Мытнинской улице и представляет собой оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям.

Ранее художники создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о неприятии уличного искусства — о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов. Позже — тайно проникли в Музей стрит-арта и сделали стрит-арт (да-да!). А еще изобразили пятый этап работы «Созидание и вандализм» — посвященный эпохе классицизма.

Благотворительная организация «Ночлежка» показала новогодний клип, в котором Деды Морозы вышли на улицы Петербурга, чтобы поздравить горожан с наступающим праздником. Все эти Деды Морозы — бездомные, и, как отмечают в организации, более 60 тысяч людей без определенного места жительства встретят этот праздник на улицах города.