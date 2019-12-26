В Петербурге проведут ремонт участка набережной реки Мойки ниже Матвеева моста

В зоне ремонта набережной оказались 34 липы. Их сохранят, пересадив в другие места — на бульвар Марата и сквер в Подъездном переулке. После завершения работ на обновленном участке Мойки высадят 40 других крупномерных лип, а также проложат газон шириной от 1,25 до 3 метров.

В ходе реализации проекта на Мойке проведут устройство новой железобетонной подпорной стенки набережной — взамен частично разбираемой бутобетонной стенки на деревянных сваях. Кроме того, будет произведен капитальный ремонт гранитной облицовки стенки набережной.

«Во время обследования этого участка набережной его техническое состояние было оценено как ограниченно работоспособное, а местами – как аварийное. Набережная в этой части нуждается в проведении капитального ремонта, в том числе усилении основания и устройстве новой железобетонной стенки. Проектом запланировано проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения», — говорят эксперты Главгосэкспертизы.