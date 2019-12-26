В 2019 году реставраторы продолжили воссоздание интерьеров Юсуповского дворца на набережной реки Мойки, 94. Работы проводились на Половине молодых и в Буфетной при домашнем театре — специалисты вернули исторический вид будуару с серебряным альковом, спальне княгини Ирины Юсуповой, ванной комнате и комнате для драгоценностей, а также бассейну Феликса Юсупова.
В Юсуповском дворце отреставрировали исторические интерьеры будуара с серебряным альковом и буфетной при театре
Для создания интерьеров для себя и своей супруги Феликс Юсупов пригласил молодых выпускников Академии художеств — архитектора Андрея Белобородова, художников Сергея Чехонина, Николая Тырсу, Владимира Конашевича. Молодые использовали уникальные архитектурные приемы и новейшие материалы. Так, в гостиной с серебряным альковом стоял мебельный гарнитур из слоновой кости, а в спальне — из амарантового дерева, полированного с черными жилками.
В будуаре с серебряным альковом сохранилась авторская живопись начала ХХ века и часть авторского серебра. В спальне Ирины Юсуповой выполнена реставрация штукатурного слоя стен, сводчатых плафонов, декоративных радиаторных экранов, мраморного камина, паркета, люстр и бра. В комнате для драгоценностей — лестница, витрины, паркетные полы, световой фонарь и фурнитура, а в ванной — метлахская плитка, сантехника и исторический выключатель.
В бассейне Феликса Юсупова, устроенного по принципу римских бань-терм, сохранились подлинные сантехнические приборы, система вентиляции и мраморный пол, который был обнаружен после вскрытия паркета. В комнате при бассейневыполнена реставрация штукатурных кессонов по периметру плафона, дубового карниза, паркетных полов, полов с метлахской плиткой, мраморной чаши, ступеней, скамьи бассейна, мраморных полов, сантехнической арматуры бассейна, мраморного камина и сейфового шкафа.
Также специалисты восстановили исторический вид буфетной при домашнем театре дворца Юсуповых. Кроме того, возвращен облик северного фасада садового павильона, который при князьях Юсуповых ограждал границу их владений.
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