В Юсуповском дворце отреставрировали исторические интерьеры будуара с серебряным альковом и буфетной при театре

В будуаре с серебряным альковом сохранилась авторская живопись начала ХХ века и часть авторского серебра. В спальне Ирины Юсуповой выполнена реставрация штукатурного слоя стен, сводчатых плафонов, декоративных радиаторных экранов, мраморного камина, паркета, люстр и бра. В комнате для драгоценностей — лестница, витрины, паркетные полы, световой фонарь и фурнитура, а в ванной — метлахская плитка, сантехника и исторический выключатель.

В бассейне Феликса Юсупова, устроенного по принципу римских бань-терм, сохранились подлинные сантехнические приборы, система вентиляции и мраморный пол, который был обнаружен после вскрытия паркета. В комнате при бассейневыполнена реставрация штукатурных кессонов по периметру плафона, дубового карниза, паркетных полов, полов с метлахской плиткой, мраморной чаши, ступеней, скамьи бассейна, мраморных полов, сантехнической арматуры бассейна, мраморного камина и сейфового шкафа.

Также специалисты восстановили исторический вид буфетной при домашнем театре дворца Юсуповых. Кроме того, возвращен облик северного фасада садового павильона, который при князьях Юсуповых ограждал границу их владений.