В гид вошли места, хранящие дух советской эпохи. Прогуляться до Оранжереи Таврического сада или Дома кино и киноцентра «Родины» составители списка предлагают не только для того, чтобы предаться ностальгическим воспоминаниям, но и поиграть в советские аркады. Несмотря на то, что теперь они являются экспонатами, Музей советских игровых автоматов решил воссоздать атмосферу праздника и выставить автоматы в локациях гида.

«40 лет назад игровые автоматы были огромной частью советской повседневной культуры. Они стояли повсюду и были, кажется, одним из главных способов отдохнуть и развлечься. Сегодня в советские аркады можно сыграть только в Музее советских игровых автоматов. В новогодние каникулы команда Музея при поддержке «ВКонтакте» решили воссоздать атмосферу праздника и веселья, выпустить гид «Все развлечения Ленинграда» и выставить автоматы в тех городских локациях, где их можно было встретить в 80-х и 90-х», — говорят в музее.

Гид «Все развлечения Ленинграда» можно найти в кафе, магазинах и музеях Петербурга — в том числе в центральном выставочном зале «Манеж», книжном магазине «Подписные издания» или баре «Хроники». Полный список мест можно посмотреть здесь, а воспользоваться онлайн-гидом — по ссылке.