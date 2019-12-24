27 января 2020 года, в День полного освобождения Ленинграда от блокады, в Петербурге не будут проводить парад. От процессии на Дворцовой площади отказались власти города, согласовав свое решение с ветеранскими организациями.
Власти Петербурга отказались от проведения парада на Дворцовой в День полного освобождения Ленинграда от блокады
Такое решение было принято, поскольку годовщина не круглая — в 2020 году со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет 76 лет. Вместо парада в городе будет проведена интерактивная программа — с выставкой ретро-автомобилей и техники, которая откроется на Дворцовой площади.
«Подготовлен план мероприятий, посвященных годовщинам прорыва и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы обсудили его с районными ветеранскими организациями, рассмотрели на координационном совете. Решено не проводить парад 27 января на Дворцовой площади, а сделать интерактивную программу», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
В 2019 году в параде на Дворцовой площади приняли участие более 2,5 тысяч военнослужащих и представителей других силовых ведомств, а также около 100 единиц специальной техники.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — город находился в осаде на протяжении 872 дней. За это время погибли, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3 % из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97 % от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.
Напомним, в преддверии Дня памяти «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье разработал мобильное приложение «Блокада. Имена». Приложение визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. Ранее в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады.
Ранее редакция «Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составила интерактивную карту осажденного города и вспомнила лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.
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