Такое решение было принято, поскольку годовщина не круглая — в 2020 году со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет 76 лет. Вместо парада в городе будет проведена интерактивная программа — с выставкой ретро-автомобилей и техники, которая откроется на Дворцовой площади.

«Подготовлен план мероприятий, посвященных годовщинам прорыва и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы обсудили его с районными ветеранскими организациями, рассмотрели на координационном совете. Решено не проводить парад 27 января на Дворцовой площади, а сделать интерактивную программу», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В 2019 году в параде на Дворцовой площади приняли участие более 2,5 тысяч военнослужащих и представителей других силовых ведомств, а также около 100 единиц специальной техники.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — город находился в осаде на протяжении 872 дней. За это время погибли, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3 % из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97 % от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.