Музей советской эпохи, которому пришлось покинуть помещение на улице Маяковского, 22/24 из-за нехватки финансирования, переехал пососедству — в «Угрюмочную» на Литейном проспекте. Создатели бара выставят значительную часть экспонатов в рамках марафона «Новогодняя мистерия» — с 26 декабря по 1 января здесь будут праздновать сразу шесть Новых годов, а также угощать специальным коктейлем «Музея Советской эпохи», все средства от продажи которого будут переданы в фонд музея.
Музей советской эпохи переехал в «Угрюмочную». Покинуть помещение на Маяковского пришлось из-за нехватки финансирования
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Фото: сообщество "Музей советской эпохи"
«Мы решили посильно помочь музею и добавим в меню коктейль «Музея Советской эпохи», все средства от продажи которого передадим музею. Все это очень подходит под формат нашей «Новогодней мистерии»: с 26-го декабря по 1 января отпразднуем сразу шесть Новых годов: 70-е, 80-е, 90-е — вплоть до 2020 года», — рассказал «Собака.ru» арт-директор бара «Угрюмочная» Дмитрий Стрен.
«Идея выставить экспонаты в баре нам понравилась. Мы рады, что еще больше людей узнают о нас и нашей проблеме. В ближайшее время Музей переедет на новую площадку. Необходимость в поддержке велика, и мы рады этой возможности», — добавил основатель Музея советской эпози Сергей Нежельченко.
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Фото предоставлено командой бара "Угрюмочная"
«Новогодняя мистерия» начнется 26 декабря — в этот день посетители «Угрюмочной» смогут перенестись в 1970 год. Подадут коктейли и закуски из 70-х, научать гадать по книгам неизвестных советских писателей — и все это под «Песню года-1971» и новогоднее обращение Брежнева. 27 декабря посвящено 1980-м — научат играть на терменвоксе, покажут «Ну, погоди!» и дадут поиграть в тетрис, вспомнят легендарные песни десятилетия и поздравление Горбачева.
28 декабря — 1990-е. Время приставок Sega и Dandy, криминальных сводок, андеграунда и уже Российского шампанского. 29 декабря посвятят гламуру и азарту 2000-х — с игровыми автоматами, тамагочи, тектоником и Nokia 3310. 30 декабря наступят 2010-е годы — посетителям предложат закуски из санкционки и примерить VR-очки «угрюмной реальности», а команда бара проведет розыгрыш, случайному победителю которого погасят кредит (да-да!). 31 декабря, в завершающий день «Новогодней мистерии», подведут итоги уходящего 2019 года.
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