Музей советской эпохи переехал в «Угрюмочную». Покинуть помещение на Маяковского пришлось из-за нехватки финансирования

«Мы решили посильно помочь музею и добавим в меню коктейль «Музея Советской эпохи», все средства от продажи которого передадим музею. Все это очень подходит под формат нашей «Новогодней мистерии»: с 26-го декабря по 1 января отпразднуем сразу шесть Новых годов: 70-е, 80-е, 90-е — вплоть до 2020 года», — рассказал «Собака.ru» арт-директор бара «Угрюмочная» Дмитрий Стрен.

«Идея выставить экспонаты в баре нам понравилась. Мы рады, что еще больше людей узнают о нас и нашей проблеме. В ближайшее время Музей переедет на новую площадку. Необходимость в поддержке велика, и мы рады этой возможности», — добавил основатель Музея советской эпози Сергей Нежельченко.