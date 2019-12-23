Проект высокоскоростной магистрали «Москва—Санкт-Петербург» подготовят в 2022 году

«Мы вместе с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым выступили с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать, дать нам возможность запроектировать направление Москва — Санкт-Петербург. Мы получили согласие, и сейчас в наших планах стоят цифры, чтобы включая до 2022 года мы разработали проект на сметную документацию», — сказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Высокоскоростная магистраль «Москва—Санкт-Петербург» — часть единой ВСМ «Петербург-Москва-Нижний Новгород». Ранее в РЖД заявили, что считают целесообразным начать строительство участка между Москвой и Нижним Новгородом в 2020 году, так как проектная документация для него уже готова.

Запустить единую высокоскоростную магистраль планируется в 2026 году. Предварительная оценка стоимости строительства — 1,5 триллиона рублей. Начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург» может Витебский вокзал — соответствующую возможность власти Петербурга рассматривают совместно с РЖД.

Напомним, 20 января 2019 года начали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда. В ноябре РЖД запустили ночные поезда «Ласточка» из Петербурга во Псков, а в декабре — «Ласточку» между Петербургом и Москвой. Ежедневно два состава будут отправляться от Московского вокзала на Ленинградский и обратно. РЖД планирует сократить время движения «Сапсанов» между Петербургом и Москвой, а а еще сделать туалеты на российских вокзалах бесплатными для всех пассажиров и запустить продажу билетов на все виды транспорта.