Как пишет «Фонтанка», во второй тур конкурса на проект памятника Петру Чайковскому, который установят на площади перед концертным залом Мариинского театра на улице Писарева, прошли пять работ. Эскиз Николая Анциферова показывает композитора «в позе творческих раздумий», Евгения Туний — опирающимся на трость, что «подчеркивает поэтическую отстраненность в момент поэтического озарения», Екатерины Пильниковой — дирижирующим в момент исполнения Шестой симфонии, Анастасии Лужиной — также дирижирующим, но в более импрессионистической манере.

Пятой работой, прошедшей во второй тур и ставшей фаворитом среди петербуржцев и сотрудников Мариинского театра, стал проект Виктора Гаврилова — его Чайковский создан из металлических пластин.