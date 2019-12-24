23 декабря в Концертном зале Мариинского театра представили эскизы будущего памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому. Всего во второй тур конкурса прошли пять работ — от дирижирующего композитора до пребывающего «в позе творческих раздумий»
В Петербурге представили эскизы памятника композитору Петру Чайковскому
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Портрет Петра Ильича Чайковского, 1893. Художник Николай Дмитриевич Кузнецов
Как пишет «Фонтанка», во второй тур конкурса на проект памятника Петру Чайковскому, который установят на площади перед концертным залом Мариинского театра на улице Писарева, прошли пять работ. Эскиз Николая Анциферова показывает композитора «в позе творческих раздумий», Евгения Туний — опирающимся на трость, что «подчеркивает поэтическую отстраненность в момент поэтического озарения», Екатерины Пильниковой — дирижирующим в момент исполнения Шестой симфонии, Анастасии Лужиной — также дирижирующим, но в более импрессионистической манере.
Пятой работой, прошедшей во второй тур и ставшей фаворитом среди петербуржцев и сотрудников Мариинского театра, стал проект Виктора Гаврилова — его Чайковский создан из металлических пластин.
Победитель конкурса на проект памятника Петру Чайковскому будет определен в апреле 2020 года — по завершении второго этапа. По словам главы Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимира Григорьева, работы на площади перед концертным залом Мариинского театра, где установят памятник, начнутся уже в ближайшее время. «Я, как руководитель Мариинского театра, надеюсь, что площадь, которая сегодня не претендует на громадную историчность, крупно обогатит палитру Санкт-Петербурга», — также высказался художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
В 2020 году будет отмечаться круглая дата — 180-лет со дня рождения русского композитора, педагога, дирижера и музыкального критика Петра Ильича Чайковского. Его наследие охватывает множество жанров — Чайковский создал 10 опер, 3 балета, 7 симфоний, 104 романса, ряд программных симфонических произведений, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и фортепианные циклы. Родившись в Витязевской губернии, композитор многие годы прожил в Петербурге, где скончался в возрасте 53 лет и был похоронен в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.
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