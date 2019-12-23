На минувших выходных в Кронштадте открылась первая тюбинговая горка — 80-метровый спуск, установленный на Якорной площади. С ветерком скатиться на «ватрушках» смогут как дети, так и взрослые — в любую погоду и совершенно бесплатно.
В Кронштадте открылась 80-метровая горка для катания на «ватрушках»
Длина горки составляет около 80 метров — спуск оборудован специальным покрытием, которое «тормозит» у самого его окончания и не позволяет укатиться на площадь. Кроме того, отдыхающим не придется возвращать «ватрушку» на вершину горки самостоятельно — за них это сделает специальный фуникулер. Также возле объекта работает фотозона, а приспособления для катания можно взять бесплатно — к горке прилагается 20 «ватрушек», за использование которых с жителей также никто не будет брать деньги.
21 декабря горку открыла дочь министра обороны России Ксения Шойгу — она лично провела тест-драйв. «Можно будет бесплатно прокатиться до марта. Приезжайте! Я вот ее уже опробовала! Супер!» — поделилась Шойгу. «Такой горки больше нет ни в одном районе Петербурга. В предыдущие годы жители катались на так называемых «стихийных горках», и то снег был не всегда. Мы очень рады, что у нас наконец-то появилась горка, на которой можно кататься в любую погоду совершенно бесплатно», — добавил глава Кронштадтского района Олег Довганюк.
Горка работает ежедневно в 11:00 до 21:00 — до 1 марта 2020 года.
Напомним, в апреле в Петербурге была создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.
По проекту реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов» и в результате его плановой реализации, на площади около 80 гектаров предполагается разместить музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения.
Ранее также стало известно, что в Кронштадте откроют Аллею адмиралов и монумент погибшим морякам. Архитектурный конкурс объявят «через несколько месяцев», а сам проект будет реализован в рамках создания в городе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Также в Кронштадте появится новый туристический порт, оснащенный для приема круизных лайнеров. А в конце прошлого года Летний сад в Кронштадте открыли после капитального ремонта.
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