В Кронштадте открылась 80-метровая горка для катания на «ватрушках»

Длина горки составляет около 80 метров — спуск оборудован специальным покрытием, которое «тормозит» у самого его окончания и не позволяет укатиться на площадь. Кроме того, отдыхающим не придется возвращать «ватрушку» на вершину горки самостоятельно — за них это сделает специальный фуникулер. Также возле объекта работает фотозона, а приспособления для катания можно взять бесплатно — к горке прилагается 20 «ватрушек», за использование которых с жителей также никто не будет брать деньги.

21 декабря горку открыла дочь министра обороны России Ксения Шойгу — она лично провела тест-драйв. «Можно будет бесплатно прокатиться до марта. Приезжайте! Я вот ее уже опробовала! Супер!» — поделилась Шойгу. «Такой горки больше нет ни в одном районе Петербурга. В предыдущие годы жители катались на так называемых «стихийных горках», и то снег был не всегда. Мы очень рады, что у нас наконец-то появилась горка, на которой можно кататься в любую погоду совершенно бесплатно», — добавил глава Кронштадтского района Олег Довганюк.

Горка работает ежедневно в 11:00 до 21:00 — до 1 марта 2020 года.