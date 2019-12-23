Смольный показал, как проходит транспортировка и разгрузка урановых «хвостов»

В ходе внутреннего контроля груза сверяют маркировки цилиндров и проверяют их состояние, проводят радиационный контроль и другие шаги. Представители Смольного, депутаты ЗакСа и члены Общественного совета ГК «Росатом» лично измерили радиационный фон в радиусе 5 метров и заверили, что он «не превышает допустимых пределов и не несет опасности окружающей среде и горожанам». А сама транспортировка «осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями безопасности».

Напомним, ранее депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский отметил, что низкий радиационный фон — это не показатель безопасности данного груза. «От внештатных ситуаций при транспортировке никто не застрахован. Кроме того, представляет опасность долговременное хранение этих отходов», — заявил он.

В конце ноября в Петербурге провели протестные акции, связанные с ввозом из Германии в Россию обедненного гексафторида урана. Против ввоза урановых «хвостов» выступило более 42 тысяч человек по всей стране. А российское отделение Greenpeace даже «подарило» петербуржцам бочки с радиоактивными отходами, выразив тем самым протест против ввоза опасного груза.

Владислав Овсянников, владелец судна «Михаил Дудин», на борту которого перевозится груз обедненного гексафторида урана, ответил на опасения петербуржцев, экологов и активистов по всей стране, которые протестуют против ввоза опасных грузов в Россию — посоветовав «не соваться в это дело».