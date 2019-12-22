С фасада доходного дома Бака отвалились куски штукатурки. Фонд капремонта приступил к проверке

Ранее жильцы доходного дома Бака на Кирочной улице, 24 обнаружили старинный люк в стене, ведущий в «тайную комнату» над сводами вестибюля первой парадной.

Позже жители дома Бака рассказали, что им удалось в нем найти. Среди прочего — деловые бумаги, газеты и календарные листы от 5 августа 1918 года, даже уцелевшие пачки папирос высшего сорта №2 «Гаванеры». «Сколько же еще секретов хранит дом Бака?», — задаются риторическим вопросом его жители. И мы тоже!

Доходный дом Ю. Б. Бака в стиле модерн построили в 1905 году архитектором Борисом Гиршовичем. Первым владельцем здания был инженер путей сообщения, основатель и главный пайщик газеты конституционных демократов «Речь» Юлиан Борисович Бак.

Напомним, что этим летом петербургские реставраторы восстановили единственный сохранившийся внутриквартирный витраж, который находится в доме Бака. «По результатам расчистки мы увидели удивительную игру света, она делает ирисы волшебными, способными изменять цвета: один цвет при отраженном свете, совсем другой — на просвет. У витража появилась новая рама, ведь родная фрамуга утрачена, и условия эксплуатации. Мы так рады, что сложилась прекрасная традиция, которая дарит надежду, что шаг за шагом мы вернем дому его утраченные витражи», — рассказывают жильцы дома. А ранее один из жильцов своими руками очистил травленное стекло, которое, «лежало у него с давних времен, когда квартира еще была коммунальной». О самых интересных историях из дома на Кирочной, 24 читайте в нашем материале.



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