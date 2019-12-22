Видео: исторический фасад фабрики «Нево-Табак» обрушился не «самопроизвольно». Стену здания ломала спецтехника

Напомним, 21 декабря, на Бронницкой улице, 11 обрушился исторический фасад бывшей табачной фабрики «Нево-Табак» во время работы по его разборке. Как рассказали «Фонтанке» 21 декабря в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников, от компании поступило уведомление о самопроизвольном обрушении фасадной стены и вызове МЧС. В ведомстве собственника обязали прекратить работы по разборке.