Сегодня, 22 декабря, стало известно, что исторический фасад табачной фабрики обрушился не «самопроизвольно», как утверждал ранее застройщик. Соответствующее видео опубликовал телеканал 78.ru.
Видео: исторический фасад фабрики «Нево-Табак» обрушился не «самопроизвольно». Стену здания ломала спецтехника
На кадрах с камеры наблюдения запечатлено, как стену здания ломает спецтехника. Кроме того, один из рабочих наблюдает за процессом со стороны улицы.
Напомним, 21 декабря, на Бронницкой улице, 11 обрушился исторический фасад бывшей табачной фабрики «Нево-Табак» во время работы по его разборке. Как рассказали «Фонтанке» 21 декабря в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников, от компании поступило уведомление о самопроизвольном обрушении фасадной стены и вызове МЧС. В ведомстве собственника обязали прекратить работы по разборке.
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