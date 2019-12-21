В воскресенье в Петербурге сохранится плюсовая температура – столбики термометров днем поднимутся до +3...+5 градусов, согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В воскресенье в Петербурге ожидается плюсовая температура
При этом ночью температура воздуха составит 0...+2 градуса. Кроме того, синоптики обещают небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.
Помимо этого, на дорогах местами возможна гололедица. Добавим, что атмосферное давление в течение дня будет понижаться.
Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов ожидает наступление снежной зимы к концу декабря. По словам Колесова, по-настоящему зимняя погода с ее главным атрибутом, снежным покровом, может прийти в Петербург в последнюю неделю декабря. При этом синоптик ожидает похолодание.
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