В воскресенье в Петербурге ожидается плюсовая температура

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов ожидает наступление снежной зимы к концу декабря. По словам Колесова, по-настоящему зимняя погода с ее главным атрибутом, снежным покровом, может прийти в Петербург в последнюю неделю декабря. При этом синоптик ожидает похолодание.



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