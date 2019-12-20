В Петербурге проведут «Каникулы с библиотекарем» — неформальный фестиваль в четырех барах

2 января с 15:00 в клубе «Мачты» Мария Слоева, сотрудница библиотеки имени Маяковского, расскажет о том, как перестать бояться и полюбить современный театр. Павел Паластров, сотрудник библиотеки оркестра и хора MusicAeterna, прочитает лекцию на тему ««Неправильная библиотека или самые громкие читатели?», а Виталий Васянович из библиотеки «Охта-8» и культурно-образовательного пространства Охта Lab — на тему «Дайте науке третий шанс!».

3 января с 16:00 в инклюзивном кафе «Огурцы» Анастасия Котельникова, сотрудница библиотеки «Охта-8» и культурно-образовательного пространства Охта Lab, прочитает лекцию на тему «Оно. Род кофе и другие кошмары: почему русский язык не нужно спасать». А Ира Батуева, сотрудница библиотеки имени Маяковского, выяснит: «15 лет учить японский — диагноз или икигай?».

4 января с 16:00 в баре «Мишка» Елена Саляева, сотрудница библиотеки имени Гоголя, обсудит «Женские тексты как смысл жизни». Надежда Гриценко, сотрудница библиотеки на Троицкой площади, прочитает лекцию на тему «Паровозик смог, но ты не паровозик: искусство пессимизма», а Снежана Мажекенова из библиотеки имени Ленина — на тему «Как не бояться клипового мышления? Про инфографику, фрагментарность и нашу культуру».

5 января, в заключительный день «каникул с библиотекарями», в пространстве AF Brew Taproom с 16:00 Георгий Мазуркевич, сотрудник библиотеки имени Маяковского, прочитает лекцию на тему «Сикстинская капелла, только смешнее и короче: почему гонконгское кино лучше всех». Егор Геращенко, сотрудник библиотеки Московского района, обсудит создание Crazy акций в суровом Петербурге. Завершит фестиваль лекция краеведа и участница ячейки «Гэнгъ» (лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Ксении Сидориной «Что делать, если вы живете в историческом здании и там что-то пошло не так».

«Каникулы с библиотекарем» пройдут в Петербурге со 2 по 5 января.