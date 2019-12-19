Фоторепортаж: как восстанавливают покои Екатерины II в Екатерининском дворце Царского Села

В коллекции музея-заповедника хранится уникальный иконографический материал – акварели, фотографии довоенного времени, а также коллекция автохромов, выполненных в 1917 году, на которых зафиксированы интерьеры царскосельских дворцов. Огромную ценность представляют изображения апартаментов Екатерины II в Большом Царскосельском дворце, в которых предстоят работы по воссозданию декора.

В фондах быта, металла и живописи хранятся редкие вещи, которые когда-то украшали интерьеры Зубовского флигеля. Большинство из них были спасены во время эвакуации ценностей перед оккупацией города Пушкина летом 1941 года, остальные были возвращены из Германии уже после войны.