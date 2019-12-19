В Екатерининском дворце Царского села кипит работа: там восстанавливают сразу восемь личных комнат императрицы, полностью утраченных в годы Великой Отечественной войны. «Собака.ru» побывала в недоступных для посетителей фондах и рассказывает о ходе проекта, итог которого можно будет подвести в 2023 году.
Фоторепортаж: как восстанавливают покои Екатерины II в Екатерининском дворце Царского Села
Зубовский флигель Царскосельского дворца
Флигель в своем нынешнем виде был создан в 1779–1785 годах по проекту архитектора Ю. М. Фельтена; строительством руководил И. В. Неелов. На втором этаже Екатерина II оформила для себя личную половину, пригласив для работы над интерьерами шотландского архитектора Чарльза Камерона. Для этих уникальных помещений архитектор использовал цветное стекло, золоченую бронзу, серебро, фаянсовые плакетки, мастику, живопись, китайские лаки. Здесь находились личные покои императрицы в последние годы ее жизни. Сегодня музею предстоит работа по воссозданию утраченной во время войны отделки восьми комнат: Китайского и Купольного залов, Синего (Табакерки), Серебряного и Зеркального кабинетов, Опочивальни, Туалетной, Рафаэлевской комнаты.
В коллекции музея-заповедника хранится уникальный иконографический материал – акварели, фотографии довоенного времени, а также коллекция автохромов, выполненных в 1917 году, на которых зафиксированы интерьеры царскосельских дворцов. Огромную ценность представляют изображения апартаментов Екатерины II в Большом Царскосельском дворце, в которых предстоят работы по воссозданию декора.
В фондах быта, металла и живописи хранятся редкие вещи, которые когда-то украшали интерьеры Зубовского флигеля. Большинство из них были спасены во время эвакуации ценностей перед оккупацией города Пушкина летом 1941 года, остальные были возвращены из Германии уже после войны.
Бронзовый набор с полки камина Китайского зала, состоящий из часов и двух канделябров, из фонда металла.
Изделия из красного лака: дипломатические дары китайских императоров и покупки самих Романовых, а также резная фигурка китайского бога долголетия Шоу-сина второй половины XVIII из фонда быта.
Фонд живописи показал немногочисленные уцелевшие живописные вставки из Туалетной, а также раскрашенные гравюры Джованни Вольпато и Джованни Оттавиани, серия «Лоджии Рафаэля в Ватикане» 1770-х годов (было 26, осталось 3), которые были вмонтированы под стеклом в стенные панели Рафаэлевской комнаты.
Частью реставрационных работ станет воссоздание старинных технологий, которые использовались ранее для отделки интерьеров и были настолько уникальными для своего времени, что не получили массового распространения, а впоследствии были и вовсе забыты. Сейчас в бывших помещениях личных покоев императрицы лишь голые стены, но уже скоро в них начнут работать специалисты под руководством главного архитектора ГМЗ «Царское Село» Марии Рядовой. Проект будет окончен к четвертому кварталу 2023 года.
В апреле 2019 года завершена реставрация церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце – архитектурного шедевра XVIII века, созданного по проекту Франческо Растрелли. А в июне 2019-го открылся для посетителей Лионский зал – один из самых нарядных и гармоничных интерьеров XIX столетия, отделка которого также была утрачена в годы Великой Отечественной войны.
Фото: Никита Мурузин
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