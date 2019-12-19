Торговый дом «Интерторг» закрывает все магазины сети Spar, «Народная семья» и «Идея», находящиеся на территории Петербурга и Ленинградской области. Сегодня, 19 декабря, они проведут последний рабочий день — оставшиеся товары распродают со скидкой 30-50%.
В Петербурге и Ленобласти закрываются все магазины Spar и «Народная семья»
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BalkansCat / Shutterstock.com
Как пишет РБК со ссылкой на сотрудника одного из магазинов, вся продукция свозится в три точки, расположенные на улице Коллонтай, Колпинском шоссе и в Пушкине. Другие источники утверждают, что некоторые магазины продолжать работать до конца декабря, после чего сети полностью закроются.
«То, что происходило в последние недели, больше похоже на поспешное бегство, мне звонили собственники помещений из Петрозаводска, Москвы, Питера и спрашивали, что вообще происходит, потому что они приходили в магазин, и видели брошенное оборудование и закрытую дверь. На моей памяти краха компании с оборотом более 70 миллиардов рублей на рынке Центральной России еще не было», — говорит управляющий партнер инвесткомпании Peregrine Capital Николай Габышев.
Как полагает эксперт, после закрытия сетей торгового дома «Интерторг» Петербург столкнется с абсолютным доминированием федеральных магазинов — на данный момент ни у кого из оставшихся сетей нет той закупочной силы, какой обладал «Интерторг».
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