Образовательный проект «Трава» проведет вечеринку-конференцию об активизме, искусстве и окружающей среде

Среди обсуждаемых тем — состояние городских медиа, обучение детей мигрантов, права человека, независимый театр, экология, переработка и другие. В рамках конференции также покажут интерактивный спектакль о ксенофобии, соединяющий импровизацию и фасилитацию по методу, которым непрофессиональные актеры-участники обучались вместе с куратором форума-театра от проекта «Трава» Ваней Гуторовым.

В числе спикеров со-руководитель проекта «Открытое пространство» Илья Ершов, шеф-редактор «Новой газеты» в Петербурге Серафим Романов, основатель магазина без упаковки «Покупай правильно» Ася Воронкова, руководитель проекта «Собака-помощник» Максим Сорокин, сотрудник центра «Дети Петербурга» Юлия Алимова, авторы проекта «Тебе поверят» Ксения Шашунова и Екатерина Никифорова, один из соавторов бренда 99recycle Антон Рыкачевский и другие.

Вечеринка-конференция «Трава Party» пройдет 22 декабря в «Штаб-квартире» на улице Марата, 31. Начало в 15:00, вход свободный по предварительной регистрации. Организаторы просят по возможности оставлять пожертвования.