Минувшая среда, 18 декабря, поставила очередной температурный рекорд. Последний раз так тепло было в декабре 1956 года, когда в городе было зафиксировано +6,4 градуса.
Погода в Петербурге побила температурный рекорд 1956 года
«Санкт-Петербург бьет рекорд 63-летний рекорд! В 18 часов температура воздуха Северной столице достигла +6,8 градусов. Это уже на 0,4 градуса [выше] прежнего достижения 1956 года», — поделился в своем Facebook ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
Из-за аномально теплого декабря в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». ««Это луковичные растения, которые были высажены производителями работ в сентябре. По планам озеленителей, колхикум должен был перезимовать, чтобы выйти весной», — поделились сотрудники парка.
Температурный рекорд Леус предрекал еще утром 18 декабря. Помимо теплой погоды, синоптики прогнозировали усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В 16:30 из-за угрозы наводнения в городе закрыли дамбу, а открыли все затворы только в 09:00 сегодня, 19 декабря.
Сотрудники Комплекса защитных сооружений Петербурга отметили, что это уже 20-е, юбилейное наводнение, вызванное нагоном воды. «С внешней стороны защитных сооружений, в 0:09 19 декабря, зафиксирован максимальный подъем воды +224 сантиметра, при этом перепад с защищенной акваторией Невской губы составил 188 сантиметров. Скорость западного, северо-западного ветра во время шторма достигала 30м/с, высота волны 2,5-3,8 метра», — добавили они.
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