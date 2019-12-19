Погода в Петербурге побила температурный рекорд 1956 года

Температурный рекорд Леус предрекал еще утром 18 декабря. Помимо теплой погоды, синоптики прогнозировали усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В 16:30 из-за угрозы наводнения в городе закрыли дамбу, а открыли все затворы только в 09:00 сегодня, 19 декабря.

Сотрудники Комплекса защитных сооружений Петербурга отметили, что это уже 20-е, юбилейное наводнение, вызванное нагоном воды. «С внешней стороны защитных сооружений, в 0:09 19 декабря, зафиксирован максимальный подъем воды +224 сантиметра, при этом перепад с защищенной акваторией Невской губы составил 188 сантиметров. Скорость западного, северо-западного ветра во время шторма достигала 30м/с, высота волны 2,5-3,8 метра», — добавили они.