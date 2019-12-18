Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna открывают культурно-образовательный центр «Р.А.Д.И.О.» на базе Дома радио на Итальянской. Первым событием станет цикл мероприятий «Лаборатория современного зрителя», в рамках которых пройдут лекции и различные образовательные программы.
Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna открывают культурно-образовательный центр «Р.А.Д.И.О.» на Итальянской
Первая «Лаборатория современного зрителя» пройдет с 22 по 29 декабря, ее темой станет жизнь и творчество композитора Жана Филиппа Рамо, сочинения которого оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представит 30 декабря в Капелле. В открывающей цикл «Лаборатории» лекции выступит научный сотрудник Центра барочной музыки Версаля, музыковед Тома Сури — он познакомит слушателей с творчеством Рамо.
25 декабря профессор ФТИ имени А.Ф. Иоффе Александр Дмитриев прочтет лекцию по истории взглядов на свет и природе ярких оптических явлений. 26 декабря композитор и преподаватель СПбГУ Владимир Раннев прокомментирует показ постановки оперы-балета Рамо «Галантные Индии» — записи 2019 года из Парижской оперы. 27 декабря протоирей Кирилл Копейкин расскажет о понимании света в библейской традиции, а 29 декабря композитор Алексей Ретинский — о влиянии Рамо на музыку XX и XXI веков.
Полную программу первого цикла «Лаборатории современного зрителя» можно посмотреть здесь. Вход на мероприятия бесплатный по предварительной регистрации, но на некоторые события — только для обладателей билета на предстоящий концерт MusicAeterna.
В июне 2019 года Теодор Курентзис принял решение покинуть пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля. Тогда же появилась информация о том, что оркестр и хор musicAeterna может начать свою работу в петербургском Доме радио на Итальянской.
В августе дирекция «Пятого канала», которому 21 год принадлежит здание, официально пригласила Теодора Курентзиса в качестве арендатора. 23 августа дирижер был замечен в Доме радио на Итальянской, где провел репетицию. С 1 сентября Теодор Курентзис ввел новые правила игры для публики. Перед началом концертного исполнения посетителей обязуют сдать свои смартфоны в специальные ячейки для их хранения.
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