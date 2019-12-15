Фото дня: на Петроградской стороне нашли дерево, усыпанное яблоками

Напомним, Петербург попал под влияние атлантического циклона в выходные дни. Это привело к облачной погоде и дождям. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в городе наступит настоящая снежная зима. По словам Колесова, зимняя погода с ее главным атрибутом, снежным покровом, может прийти в Петербург в последнюю неделю декабря. При этом синоптик ожидает похолодание.

Несмотря на обновленные прогнозы, ранее синоптики предрекали теплую погоду на Новый год. Морозов может и не быть — в преддверии праздника температура не опустится ниже +2…+4 градусов, бой курантов также прозвучит в городе под уверенный «плюс».