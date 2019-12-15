В эту субботу, 14 декабря, петербуржцы на Петроградской стороне заметили яблоню с плодами (и это в середине декабря!). Очевидцы поделились фотографиями в соцсетях.
Фото дня: на Петроградской стороне нашли дерево, усыпанное яблоками
Дерево, усыпанное яблоками, было найдено во дворе Большого проспекта Петроградской стороны, 29/2. Примечательно, что на нем совсем нет листьев. В комментариях пользователи Сети оставляют песню «Яблоки на снегу».
Напомним, Петербург попал под влияние атлантического циклона в выходные дни. Это привело к облачной погоде и дождям. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в городе наступит настоящая снежная зима. По словам Колесова, зимняя погода с ее главным атрибутом, снежным покровом, может прийти в Петербург в последнюю неделю декабря. При этом синоптик ожидает похолодание.
Несмотря на обновленные прогнозы, ранее синоптики предрекали теплую погоду на Новый год. Морозов может и не быть — в преддверии праздника температура не опустится ниже +2…+4 градусов, бой курантов также прозвучит в городе под уверенный «плюс».
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