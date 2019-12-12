В Петербурге прошла конференция In The City о технологиях, которые меняют жизнь в городе. Ее организаторы провели опрос гостей: они попросили написать три слова, которые ассоциируются с городом будущего. «Собака.ru» публикует получившееся в результате облако тегов и комментарий эксперта, американского урбаниста Адама Гринфилда.
Экологичный и доступный: петербуржцы рассказали, каким хотели бы видеть город в будущем
Адам Гринфилд: «Я рад, что дружелюбный и комфортный – это два самых популярных слова. Это хорошие амбиции для городского пространства. Но я не интерпретирую эти качества как буржуазные атрибуты, не имею в виду модные кафешки с хорошим плей-листом и выпечкой. Под дружелюбием и комфортом я понимаю приспособление города для самых уязвимых групп – пожилых, людей с инвалидностью, родителей с колясками. Необходимо учитывать наименее защищенных пользователей, и тогда в городе будет приятно всем. Такого рода комфорт требует совершенно другого распределения ресурсов, энергии и внимания, нежели модные кафешки. Должно быть хорошо «униженным и оскорбленным» – ведь они являются такими, просто потому что город так спроектирован. Я сейчас живу в Лондоне, там эпидемия бездомности. Я уверен, что мы должны проектировать города так, чтобы никому не приходилось спать на улице – и вот тогда город комфортен.
В облаке тегов петербуржцев очень мало слов, которые я готов отторгать, за исключением устойчивости – но оно, к счастью, маленькое. Кажется, вы перечитали Маринетти, потому что я вижу слова «скорость», «роботизация». Но кто хочет, чтобы у нас тут был роботизированный город? Может быть, лучше город будет веселым, человечным? Но в целом слова очень хорошие, замечаю «недостачу», то есть то, что нужно в городе поправить, наверное. Адаптивность, индивидуальные транспортные средства, самоокупаемость, продуктивность.
Я не ожидал таких результатов, но, ребята, я вас как группу поздравляю! Очень мудрый набор прилагательных, который стоит прикладывать к городу. И проблем с этой картинкой почти нет».
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