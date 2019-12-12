Экологичный и доступный: петербуржцы рассказали, каким хотели бы видеть город в будущем

В облаке тегов петербуржцев очень мало слов, которые я готов отторгать, за исключением устойчивости – но оно, к счастью, маленькое. Кажется, вы перечитали Маринетти, потому что я вижу слова «скорость», «роботизация». Но кто хочет, чтобы у нас тут был роботизированный город? Может быть, лучше город будет веселым, человечным? Но в целом слова очень хорошие, замечаю «недостачу», то есть то, что нужно в городе поправить, наверное. Адаптивность, индивидуальные транспортные средства, самоокупаемость, продуктивность.

Я не ожидал таких результатов, но, ребята, я вас как группу поздравляю! Очень мудрый набор прилагательных, который стоит прикладывать к городу. И проблем с этой картинкой почти нет».