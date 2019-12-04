«Газпром Арена» и бизнес-центр на Владимирской вошли в рейтинг 100 самых уродливых зданий России по версии Варламова

Здание бизнес-центра Renaissance Hall на Владимирском проспекте, 23 было построено в 2004-2006 годах по проекту архитекторов Чулкевича, Жукова и Юшканцева — им также принадлежит здание «Макдональдса» на 6-й линии Васильевского острова. Ранее на данном участке стояло двухэтажное здание Епархиального училища, возведенное в 1870 году и утраченное в 1980-х.

По требованию КГИОП новое здание должны были построить исходя из сохранившихся зарисовок. Первоначально новострой действительно напоминал ране существующий корпус Епархиального училища, однако позже стал разрастаться и обзавелся колоннадой. «Острословы назвали здание «монстром с колоннами», и даже существовало мнение, что это «худший дом последних лет». Возможно, эти суждения слишком категоричны, но определенный диссонанс в архитектуру Владимирской площади здание вносит», — пишут на архитектурном сайте Петербурга citywalls.ru.

Строительство стадиона на Крестовском острове началось в 2006 году. Предполагалось, что объект сдадут в 2008 году, но в итоге стройка затянулась, а стоимость долгостроя составила около 48 миллиардов рублей, сделав самым дорогим стадионом в мире. Завершить масштабные работы смогли только в конце 2016 года, а первые тестовые матчи прошли в конце марта 2017-го. В августе стало известно о протечках в крыше стадиона. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обвинил в этом бакланов (да-да!), объяснив протечки в том числе несовершенной защитой от птиц. Посмотрите подборку самых смешных мемов об этом.