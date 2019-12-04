18+

Фоторепортаж: бассейн тюленя Крошика первый раз за зиму затянуло льдом

Бассейн тюленя Крошика первый раз за зиму затянуло льдом. Главная ластоногая звезда Петербурга продолжает совершенствовать навыки по созданию лунок самостоятельно, но наставники уже держат наготове кувалду. Показываем фоторепортаж: осторожно, очень милый!

  • Здесь и далее фото: "Спасение тюленей 699-23-99"

«Тем временем наш с вами друг и товарищ Крошик блаженствует в своем любимом бассейне. Нам удалось наладить практически бесперебойную доставку свежайшей (прямо с пароходов) рыбы. И довольно часто Крошу для охоты достаются живые миноги, караси и мальки. Но уже взрослеет наш герой, убегать от него приходится все стремительней. И как ему найти жену, идей пока нет», — говорят наставники Крошика.

Напомним, тюлененку Крошику настолько понравилось жить в домашних условиях центра спасения балтийской нерпы, что он не захотел возвращаться в дикую природу. Вот как вспоминают историю появления малыша его «вторые родители» — Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская

Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская, создатели Центра спасения балтийской нерпы:

«В первый раз, когда мы выпустили его в Финский залив, он вернулся к нам через пятнадцать минут, а во второй проплавал там три недели. Потом нам стали звонить и рассказывать о его злодействах: он выходил на пляж, лез к отдыхающим на ручки, воровал рыбу. Ему попадались хорошие люди, но рано или поздно он нарвался бы на браконьеров или винт лодки, поэтому мы приняли решение снова забрать его к себе. Он очень привязан к человеку, за всю жизнь я ничего подобного не встречал. Если вдруг нам попадется такая же подруга для него, мы сможем вывести настоящую домашнюю нерпу».

Крошик, несомненно, главная звезда Петербурга и любимец горожан всех возрастов. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым Годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой

С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды

Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.

Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Дарья Гладких,
Комментарии

Наши проекты