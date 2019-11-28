Как рассказал The Art Newspaper директор Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств Алексей Мудров, «Пенаты» были получены Академией художеств в качестве филиала только в 2017 году — до этого они были в непосредственном подчинении Академии, которая ни разу за все годы их не реставрировала. Более всего нуждается в восстановлении Башня Шахерезады — двухъярусная смотровая площадка в самой высокой точке парка.

«К сожалению, возможности получения финансирования в рамках юбилейного года Репина тоже не были использованы: финансирование на юбилейные даты надо было выбивать года за четыре до юбилея, «Пенаты» тогда находились в подчинении Академии, но уже шла речь о переподчинении усадьбы, и это, видимо, сыграло в судьбе памятника не лучшую роль. Поэтому к юбилею музея документация отсутствовала, и реставрацию не начали. Но мы сейчас активно продолжаем бороться за сохранение «Пенатов».», — сказал Мудров.

Заявка на финансирование проектно-сметной документации по реставрации «Пенатов» подана только сейчас — на ее разработку потребуется около 4,5 миллиона рублей. В случае, если запрос попадет в Федеральную целевую программу «Развитие культуры и туризма» и финансирование будет получено, проект разработают в 2020 году, а работы по восстановлению усадьбы начнутся к 2022-у.

Музей-усадьба художника Ильи Репина «Пенаты» расположена в поселке Репино Курортного района Петербурга. В 1899 году, когда Репин приобрел участок земли, он уже был прославленным художником и искал достаточно уединенное место неподалеку от города, чтобы он мог работать спокойно и без помех. В 1944 году усадьба полностью сгорела — сохранились только фундаменты и остовы печей. По фотографиям интерьеров их архивов Академии художеств было поэтапно восстановлено убранство усадьбы, и 24 июля 1962 года возрожденные «Пенаты» вновь открылись для посещения — как музей.