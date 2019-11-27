Разметку велодорожки на Политехнической улице в Калининском районе нанесли поверх льда

«Нанесение разметки велодорожки на Политехнической улице — прямо по льду. До велосезона явно не доживет», — поделились горожане, опубликовав фотографии. В Городском центре управлениями парковками объясняют — разметку нанесли подрядчики без их одобрения. «Работы пока не приняты и не оплачены. Мы выдадим предписание, чтобы переделали», — заявили представители ведомства.

Петербуржцы также указывают на то, что разметка велодорожек на пешеходных тротуарах не является удобной. «Велодорожки, точнее их фрагменты или куски, особенно намалеванные на тротуарах — форменное издевательство и насмешка над велосипедистами. Еще заметил закономерность — строят их не там, где они действительно нужны, а там, где сделать это проще всего — где и так нормально проезжается по дороге, при должном уровне подготовки и экипировки», — отмечают в комментариях.

В документах КРТИ данная велодорожка стоит в планах на обустройство веломаршрутов на 2019 год — она является самой длинной в Калининском районе, ее длина составляет 9,4 километров.

Напомним, летом 2019 года в Московском районе началось строительство новой велосипедной дорожки, общая протяженность которой составит порядка 6 километров. Также Городской центр управления парковками показал новую схему строительства велодорожек в Петербурге до 2021 года. Ранее в Петербурге появился первый велосветофор, регулирующий движение велосипедистов. Для велосипедистов также проложили новую полосу на Большом проспекте Васильевского острова. А еще активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.