«Упсала-Цирк» проведет благотворительную тренировку в рамках международной акции «Щедрый вторник»

«Упсала-Цирк» — центр нового цирка, в котором объединяются социально-культурные, образовательные и арт-проекты. История «Упсала-Цирка» началась в марте 2000 года, когда в Санкт-Петербург на практику по социальной педагогике приехала немецкая студентка Астрид Шорн. Она решила заниматься с уличными детьми цирковым искусством, чтобы адаптировать их к жизни в обществе, и организовала уникальный проект прямо на улицах города.

Долгие годы «Упсала-Цирк» был по-настоящему бродячим, но в 2012 году у него появился постоянный цирковой шатер. В шатре, который располагается на Свердловской набережной, 44, каждую неделю проходят спектакли, встречи, фестивальные события.

Напомним, в апреле «Упсала-Цирк» провел благотворительный онлайн-баттл — в прямом эфире артисты показали свои лучшие цирковые и акробатические трюки, а все собранные средства были направлены на поддержку фонда. Ранее Андрей Хамиль Пасечный из группы «Каста» выпустил клип на песню «Счастье», снятый совместно с артистами петербургского «Упсала-Цирка» — социально-культурного проекта, где занимаются дети и подростки из групп социального риска и дети с особенностями в развитии.

В сентябре «Упсала-Цирк» запустил набор в новую группу хулиганов — для будущих артистов разработана пятилетняя программа, в которой дети из разных социальных групп будут заниматься цирком, выходить на сцену и творчески развиваться. А еще посмотрите, как эпично Shortparis и «Упсала-Цирк» закрыли церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2018 году — музыканты исполнили песню «Что-то особое во мне», а необыкновенную атмосферу происходящего помогли создать акробатические трюки на заднем плане.