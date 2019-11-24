В это воскресенье, 24 ноября, в поселке Токсово две женщины провалились под лед. Об этом пишет«Петербургский дневник» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Ленинградской области.
Сотрудники МЧС спасли двух женщин, провалившихся под лед в Токсово
После полученной информации спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они вытащили женщин из воды ручными пожарными лестницами, пожарно-спасательной веревкой и специальными носилками. Женщин передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.
В МЧС напомнили, что выход на тонкий лед может быть опасен. В случае ЧП следует срочно звонить в службу спасения по номеру 101. Владельцам мобильных телефонов нужно набрать 112 или 101.В ведомстве также есть круглосуточный телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.
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