Сотрудники МЧС спасли двух женщин, провалившихся под лед в Токсово

В МЧС напомнили, что выход на тонкий лед может быть опасен. В случае ЧП следует срочно звонить в службу спасения по номеру 101. Владельцам мобильных телефонов нужно набрать 112 или 101.В ведомстве также есть круглосуточный телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.