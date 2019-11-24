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Сотрудники МЧС спасли двух женщин, провалившихся под лед в Токсово

В это воскресенье, 24 ноября, в поселке Токсово две женщины провалились под лед. Об этом пишет«Петербургский дневник» со ссылкой на  Главное управление МЧС России по Ленинградской области. 

После полученной информации спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они вытащили женщин из воды ручными пожарными лестницами, пожарно-спасательной веревкой и специальными носилками.  Женщин передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. 

В МЧС напомнили, что выход на тонкий лед может быть опасен. В случае ЧП следует срочно звонить в службу спасения по номеру 101. Владельцам мобильных телефонов нужно набрать 112 или 101.В ведомстве также есть круглосуточный телефон доверия: 8 (812) 579-99-99. 


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Сабина Алиева,
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