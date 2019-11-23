3 декабря в пространстве первой кабельной мануфактуры «Севкабель Порт» продет инклюзивная вечеринка «Перспективы переодеваются», приуроченной к презентации новой айдентики благотворительной организации «Перспективы». В программе встречи с подопечными арт-студии, «тихий аукцион» и диджей-сет от Build your house underground — электронного коллектива, созданного Романом Можаровым в психоневрологическом интернате в Петергофе.
В «Севкабель Порту» пройдет инклюзивная вечеринка «Перспективы переодеваются»
Вечеринка «Перспективы переодеваются» посвящена презентации новой айдентики организации — своеобразного конструктора из геометрических форм и цветов. Ее создало дизайн-бюро Gonza из элементов картины художника арт-студии «Перспективы» Саши Кочергина, который постоянно живет в психоневрологическом интернате. На вечеринке можно будет не только увидеть новый фирменный стиль благотворительной организации, но и создать собственные композиции из его деталей.
«Мы вместе с нашими подопечными выходим в мир и говорим, что не нужно ставить заборы между людьми с инвалидностью и всеми остальными. Поэтому в новой айдентике должен присутствовать сам человек с нарушениями развития, его творчество, — говорит директор по внешним связям благотворительной организации «Перспективы» Светлана Мамонова.
В рамках мероприятия состоятся встречи с художниками и подопечными арт-студии организации, «тихий аукцион», и квест-вход через коридор ощущений, в котором по добровольному желанию волонтеры проведут участника с закрытыми глазами. Также пройдет диджей-сет от Build your house underground — электронного коллектива, созданного сотрудником благотворительной организации «Перспективы» Романом Можаровым в психоневрологическом интернате в Петергофе.
Инклюзивная вечеринка «Перспективы переодеваются» от благотворительной организации «Перспективы» пройдет 3 декабря в «Севкабель Порту». Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации. Организаторы просят соблюдать dress code и приходить во всем «непривычном». «То, что никак не вяжется с повседневностью, и при этом исполнено в серых, синих, желтых, розовых тонах. Переодевайтесь вместе с нами!» — добавляют они.
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