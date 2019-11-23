В «Севкабель Порту» пройдет инклюзивная вечеринка «Перспективы переодеваются»

Вечеринка «Перспективы переодеваются» посвящена презентации новой айдентики организации — своеобразного конструктора из геометрических форм и цветов. Ее создало дизайн-бюро Gonza из элементов картины художника арт-студии «Перспективы» Саши Кочергина, который постоянно живет в психоневрологическом интернате. На вечеринке можно будет не только увидеть новый фирменный стиль благотворительной организации, но и создать собственные композиции из его деталей.

«Мы вместе с нашими подопечными выходим в мир и говорим, что не нужно ставить заборы между людьми с инвалидностью и всеми остальными. Поэтому в новой айдентике должен присутствовать сам человек с нарушениями развития, его творчество, — говорит директор по внешним связям благотворительной организации «Перспективы» Светлана Мамонова.