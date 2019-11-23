20 ноября стало известно, что комиссия Комитета имущественных отношений Петроградского района уведомила учредителей Музея граммофонов и фонографов о необходимости покинуть пространство на Большой Пушкарской улице, 47 в течение месяца. На помещение, которое занимает музей, претендовала компания ООО «Еда» — там планировалось открыть крупную торговую точку.

На встрече учредителей музея и представителей Комитета было принято решение о заключении нового договора аренды, что позволит сохранить первое частное собрание граммофонов и фонографов на прежнем месте. Выставочное пространство было открыто еще в 1997 году, а помещение для него было выделено решением губернатора Петербурга.

В основе Музея граммофонов и фонографов — коллекция, собранная Заслуженным артистом России Владимиром Дерябкиным. Она насчитывает более 300 уникальных экспонатов, связанных с развитием звукозаписи и сопутствующих предметов быта второй половины XIX — начала XX веков. В музее представлены фонографы, граммофоны и патефоны российских и зарубежных марок — в частности экземпляры Бурхард, Ребиков и Циммерман. Большая часть экспонатов отреставрирована и находится в рабочем состоянии, а в качестве дополнения в собрании представлены шарманки и музыкальные шкатулки.