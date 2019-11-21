Фото дня: на намывных территориях Васильевского острова начали высаживать деревья

Согласно проекту, все зеленых насаждения будут окультурены — представят собой «живую изгородь» — или ограничены бордюрами в виде стриженного газона. «Геометрия дорожек на генеральном плане тяготеет к формализму. Архитектор уверен, что при максимальной ширине парка в 150 метров и прогнозируемой наполняемости в 10 тысяч человек (в выходной день) любые естественные ландшафтные решения будут очень скоро вытоптаны», — пишет Тиника, приводя также слова самого Явейна: «Это не «Зарядье», где рядом с каждой клумбой стоит полицейский».

Напомним, специалисты Росгидромета считают дальнейшее развитие намывных территорий на Васильевском острове опасным. Появление новых островов приведет к уменьшению времени заполнения Невской губы водой, что создаст угрозу наводнения в Петербурге. Еще в ноябре 2018 года они провели исследование, определяющее минимально допустимую площадь акватории Финского залива, при которой уровень воды в главной водной артерии города во время шторма поднимется на 190 см за 48 часов. Оказалось, вода в Неве при закрытой дамбе поднимается быстрее, чем за положенные двое суток.