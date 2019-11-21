Постановление, подписанное губернатором Петербурга Александром Бегловым, присваивает имена 31 безымянной территории города. Теперь сквер на пересечении Кемской и Динамовской улиц носит имя знаменитого футболиста и спортивного комментатора Виктора Набутова, сквер на искусственном острове в устье реки Смоленки — имя ленинградского писателя Александра Володина, а сквер на проспекте Просвещения между улицами Кустодиева и Руднева — художника Владимира Конашевича.

Сквер между домами №64 и 66 по улице Савушкина стал сквером Военных летчиков, а сквер на углу улицы Седова и большого Смоленского проспекта — сквером Полярных конвоев. Территория возле Нахимовского военно-морского училища теперь официально носит название «Нахимовский сквер», участок на пересечении 8-й Советской и Старорусской улиц именуется по названию последней, а на углу Турбинной и Оборонной улиц появился Ушаковский сквер.