Безымянные скверы и парки Петербурга получили названия. Власти переименовали 31 зеленую территорию. Так, сад между улицей Демьяна Бедного, улицей Ольги Форш и проспектом Просвещения теперь именуется как «Сад Прометей», а сад на Литейном проспекте у дома № 57 — как «Итальянский».
Прометей, Итальянский и Военных Летчиков: 31 безымянный сквер Петербурга получил названия
Постановление, подписанное губернатором Петербурга Александром Бегловым, присваивает имена 31 безымянной территории города. Теперь сквер на пересечении Кемской и Динамовской улиц носит имя знаменитого футболиста и спортивного комментатора Виктора Набутова, сквер на искусственном острове в устье реки Смоленки — имя ленинградского писателя Александра Володина, а сквер на проспекте Просвещения между улицами Кустодиева и Руднева — художника Владимира Конашевича.
Сквер между домами №64 и 66 по улице Савушкина стал сквером Военных летчиков, а сквер на углу улицы Седова и большого Смоленского проспекта — сквером Полярных конвоев. Территория возле Нахимовского военно-морского училища теперь официально носит название «Нахимовский сквер», участок на пересечении 8-й Советской и Старорусской улиц именуется по названию последней, а на углу Турбинной и Оборонной улиц появился Ушаковский сквер.
В городе появился Итальянский сад — им стала зеленая территория у ома №57 на Литейном проспекте, а также сад Прометей — между улицей Демьяна Бедного, улицей Ольги Форш и проспектом Просвещения. Также названия присвоили безымянным скверам в Пушкине — там появились Кочубеевский и Фермский сады и Ожаровский сквер.
Напомним, ранее стало известно, когда в Василеостровском районе появится сквер в честь фильма «Осенний марафон» режиссера Георгия Данелия. Его планируют разбить на пустыре между домом №8 по Новосмоленской набережной и домом № 23 по улице Кораблестроителей. Кроме того, новое общественное пространство появится и в сквере возле детской школы искусств на Кондратьевском проспекте — для пешеходов и велосипедистов, игр и активного отдыха.
В числе реализованных объектов сквер на Мытнинской улице и на Торжковской улице. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. В сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель, а во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха.
В Красногвардейском районе Петербурга благоустроили Малый Ильинский сад, в Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых. Петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами.
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