HBO ведет переговоры о съемках специального эпизода сериала «Друзья»

Как пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники, в съемках специального эпизода «Друзей» могут принять участие все основные актеры сериала — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. Однако источники предупреждают, что сделка еще далека от завершения, а сами переговоры могут провалиться.

22 сентября 2019 года сериалу «Друзья» исполнилось 25 лет. К юбилею шоу «Яндекс» и «Кинопоиск» провели исследование — они собрали самые любимые моменты зрителей в истории ситкома. Для этого аналитики изучили запросы пользователей, которые искали в интернете конкретную сцену или эпизод — например, серию, где Джо и Чендлер въезжают на собаке. Ранее Rotten Tomatoes опубликовал ежегодный рейтинг лучших телешоу прошедших сезонов. Мы составили список — «Друзья», «Принц из Беверли-Хиллз» и еще 18 главных телевизионных сериалов 1990-х.