Warner Bros. показал первый трейлер нового полнометражного фильма «Скуби-Ду»

Новый фильм расскажет об еще одном таинственном приключении Скуби, Шэгги и их друзей — Дафны, Фреда и Велмы. Героям предстоит идти по следу Дика Дастардли, совершающего одно злодеяние за другим. Но это еще не все — фанаты оригинального мультсериала наконец узнают историю знакомства главных героев!

Режиссером продолжения выступил Тони Червоне — продюсер фильма «Скуби-Ду! История летнего лагеря» и автор мультипликационной серии «Том и Джерри: Сказки». Главные роли озвучили Марк Уолберг, Зак Эфрон, Маккенна Грейс, Аманда Сайфред. А сам Скуби заговорит голосом Фрэнка Уэлкера.

Премьера фильма «Скуби Ду!» состоится 14 мая 2020 года.

Напомним, ранее Walt Disney анонсировала перезапуск приключенческого анимационного сериала «Чип и Дейл». Обновленный проект будет насчитывать 39 мини-серий, продолжительностью по семь минут. Студия также занимается созданием нового фильма «Леди и Бродяга» — ремейка оригинальной истории 1955 года.

А еще посмотрите первый кадр грядущего приквела фильма «101 далматинец» с Эммой Стоун в роли Стервеллы Де Виль. Сюжет картины развернется в Лондоне 1970-х годов и расскажет о юности модницы до того, она стала злодейкой. И вместо черной-белой шубы кожаные куртки, как у панков!