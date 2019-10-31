Александр Паль: «Я отказываюсь от ролей в пропагандистских фильмах»

После флешмоба в поддержку актера Павла Устинова (Александр первым записал видео, в котором высказал мнение о несправедливости задержания коллеги на митинге и передал эстафету другим артистам. — Прим. ред.) вы стали символом протеста. Теперь от вас, наверное, ждут дальнейших действий?

Меня пару раз звали выступить на митингах, но это не моя сфера. Не хочу заниматься политикой и быть лицом оппозиции. Моя работа — кино. Человек, который выражает гражданскую позицию, почему-то сразу становится рупором. В случае Павла Устинова я вступился за коллегу и других беззащитных ребят, но не хотел бы впредь принимать на себя эту роль.

В свое время Сергей Бодров также ассоциировался с гражданской позицией. Может, люди ищут новый образец для подражания?

Бодров стал символом в сфере искусства, это результат созданного на экране образа Данилы Багрова. Мы с моими друзьями-актерами просто вступились за коллегу и фигурантов «Московского дела». Другой случай, и масштаб тоже совсем другой. «Брата» посмотрела вся страна, а «Московское дело» за пределами Садового кольца почти неизвестно. Те, кто все же о нем слышали, получили информацию в искаженном виде — как диктует телевизор. Недавно я видел по какому-то каналу спекулятивную нарезку хроники митингов, и диктор рапортовал, что полиция схватила блогера, призывавшего к убийству детей. А про остальных задержанных он умолчал, как будто их не было.

А на профессию — неужели гражданская позиция не накладывает ограничения?

Я всегда отказывался сниматься в пропагандистских фильмах — не имеет значения, от какого они лагеря. Если предлагают роль в военной картине или сериале к очередному 9 мая, мне ясно, что с таким «патриотическим» кино лучше дела не иметь. Неприятно связываться со спекуляцией на теме Великой Отечественной.