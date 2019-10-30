House Of The Dragon: HBO анонсировал приквел к сериалу «Игра Престолов»

Режиссером приквела выступит Мигель Сапочник, известный по работе над полнометражным фильмом «Потрошители» и сериалу «Игра Престолов», за который получил «Эмми» в категории «Лучшая режиссура драматического сериала». Сюжет «Дома драконов» будет создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина — писатель в тандеме с Райаном Кондалом выступит его сценаристом.

Ранее телеканал HBO отказался от съемок еще одного приквела к сериалу «Игра Престолов» — о его создании было объявлено еще в январе 2019 года. Как пишет Variety, члены съемочной группы и актеры, задействованные в съемках пилотной серии — в том числе Джош Уайтхаус, Наоми Уоттс, Наоми Аки, Дениз Гоф — были уведомлены об отмене проекта. Тогда сюжет должен был развернуться вокруг событий, «за тысячи лет» оригинальной саги.

Напомним, о том, что телеканал HBO займется производством еще одного приквела сериала «Игра Престолов», стало известно в сентябре 2019 года. Ранее, после завершения фантастической телесаги, Джордж Мартин опубликовал прощальное письмо к «Игре Престолов». По словам фантаста, ему сложно поверить в завершение сериала. Он поблагодарил команду и напомнил, что «это был не только конец, но и начало» — продолжение серии «Песнь Льда и Пламени» находится в процессе написания.