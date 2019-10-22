В первый день ноября в Петербурге стартует XIV Международный кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний». В этом году акцент программы сделан на искусственный интеллект — помимо самих кинопоказов, в рамках фестиваля организуют VR-зону с лекциями, покажут разработки в области виртуальной реальности, проведут научный «квартирник» и откроют лекторий в формате science-art.
В Петербурге пройдет XIV Международный кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний»
Главной площадкой кинофестиваля станет киноцентр «Родина». Откроет показ фильм «Почти человек» датского режиссера Йеппе Ренде. Лента расскажет о том, как философы, антропологи, археологи и программисты в ходе своих мысленных экспериментов с искусственным интеллектом показывают необходимость выстраивания отношений с технологиями. Рассказчиком в научно-фантастическом эссе Ренде выступает писатель Стивер Фрай. В Петербурге состоится российская премьера фильма — зрителям картину «Почти человек» представит сам режиссер.
В рамках зарубежной конкурсной программы кинофестиваля состоится еще одна российская премьера — фильм «Привет, искусственный интеллект» режиссера Исы Виллингера, в котором собраны различные истории встречи роботов и людей в повседневности. Петербуржцы также увидят ленты «16 восходов солнца» Пьера-Эммануэля Ле Гоффа — о повседневности космонавтов на борту МКС, «АльфаГо» Грега Коса — о том, как машина обыграла человека, «Правда о роботах-убийцах» Максима Поздоровкина — о том, как роботы заменяют людей в самых неожиданных областях профессиональной и личной жизни, а также картину «Самое неизвестное» Йена Чейни — об ученых из различных областей науки, которые поочередно становятся стажерами, гостями и интервьюерами друг другу.
В пространстве открытой лаборатории YotaLab также пройдет «VR-суббота» — день непрерывного показа научно-популярных фильмов в формате виртуальной реальности. Технологии позволят «войти» в миры разнообразных проектов и увидеть все так, как смог бы запечатлеть человеческий глаз. В рамках «VR-суббота» также состоится лекция руководитель Центра юзабилити и смешанной реальности ИТМО Артема Смолина — он расскажет об истории VR, а основатель компании video360production.com Денис Столяров представит проект «Плавучий арктический университет».
Еще одно мероприятие, научный «квартирник» соберет в рамках фестиваля представителей разных сер деятельности — для неформального разговора об искусственном интеллекте. Среди участников дискуссии — научный редактор канала «Наука» Иван Семенов, журналист, футуролог, писатель Алексей Андреев, главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шредингера» Григорий Тарасевич, а также идеолог science-art Дмитрий Булатов. «Квартирник» состоится в пространстве каминного зала кафе «Цифербург» на набережной реки Фонтанки, 20.
XIV Международный кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний» пройдет с 1 по 5 ноября. Вход на конкурсные и внеконкурсные показы свободный по предварительной регистрации. Подробную программу можно посмотреть здесь.
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