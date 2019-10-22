В пространстве открытой лаборатории YotaLab также пройдет «VR-суббота» — день непрерывного показа научно-популярных фильмов в формате виртуальной реальности. Технологии позволят «войти» в миры разнообразных проектов и увидеть все так, как смог бы запечатлеть человеческий глаз. В рамках «VR-суббота» также состоится лекция руководитель Центра юзабилити и смешанной реальности ИТМО Артема Смолина — он расскажет об истории VR, а основатель компании video360production.com Денис Столяров представит проект «Плавучий арктический университет».

Еще одно мероприятие, научный «квартирник» соберет в рамках фестиваля представителей разных сер деятельности — для неформального разговора об искусственном интеллекте. Среди участников дискуссии — научный редактор канала «Наука» Иван Семенов, журналист, футуролог, писатель Алексей Андреев, главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шредингера» Григорий Тарасевич, а также идеолог science-art Дмитрий Булатов. «Квартирник» состоится в пространстве каминного зала кафе «Цифербург» на набережной реки Фонтанки, 20.

XIV Международный кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний» пройдет с 1 по 5 ноября. Вход на конкурсные и внеконкурсные показы свободный по предварительной регистрации. Подробную программу можно посмотреть здесь.