«Побег из Шоушенка» 1994 года от режиссера Фрэнка Дарабонта впервые покажут на широких экранах в России – в честь 25-летия фильма. Кинолента о тюремной драме будет демонстрироваться в оригинале с русскими субтитрами.
«Побег из Шоушенка» впервые выйдет в российский прокат – в честь 25-летия фильма
В конце этого месяца, 24 октября, фильм впервые выйдет на экраны почти ста городов России. Однако экранизацию повести американского писателя Стивена Кинга можно будет посмотреть в российских кинотеатрах немного раньше, с 19 по 21 октября. Так, 19 октября состоится предпоказ «Побега из Шоушенка» в петербургской «Авроре», где фильм представит кинокритик Никита Смирнов. На следующий день, 20 октября, кинотеатр «Каро Варшавский экспресс» совместно с «КароАрт» организует еще один предпрокатный показ.
В «Побеге из Шоушенка» повествуется история банкира Энди Дюфрейна, осужденного на два пожизненных срока за убийство жены и ее любовника. Отбывать наказание он должен в Шоушенке — жестокой тюрьме в Новой Англии. Здесь Энди заводит дружбу с местным контрабандистом по прозвищу Рэд, добивается особого расположения среди заключенных и охранников, после чего планирует побег. Фильм занимает 1-е место в списке «250 лучших фильмов по версии IMDb» и 1-е место в списке «250 лучших фильмов по версии посетителей сайта КиноПоиск».
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