«Побег из Шоушенка» впервые выйдет в российский прокат – в честь 25-летия фильма

В конце этого месяца, 24 октября, фильм впервые выйдет на экраны почти ста городов России. Однако экранизацию повести американского писателя Стивена Кинга можно будет посмотреть в российских кинотеатрах немного раньше, с 19 по 21 октября. Так, 19 октября состоится предпоказ «Побега из Шоушенка» в петербургской «Авроре», где фильм представит кинокритик Никита Смирнов. На следующий день, 20 октября, кинотеатр «Каро Варшавский экспресс» совместно с «КароАрт» организует еще один предпрокатный показ.