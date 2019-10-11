Боевик визионера Энга Ли «Гемини», ромком Вуди Аллена с целой россыпью звезд «Дождливый день в Нью-Йорке» и комедия про старую киногвардию «Короли интриги» – какие картины вышли в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от Тимоте Шаламе до двух Уиллов Смитов
«Гемини» / Gemini Man
Режиссер-визионер Энг Ли («Жизнь Пи») буквально экранизирует постулат, что твой главный враг – это ты сам. И протагониста, и антагониста в его боевике играет Уилл Смит.
С 10 октября
«Дождливый день в Нью-Йорке» / A Rainy Day in New York
Ромком Вуди Аллена с Тимоте Шаламе, Эль Фаннинг, Селеной Гомес, Джудом Лоу и Диего Луной о уикенде, в котором все пошло не так. Гэтсби (да-да) привозит свою девушку Эшли в Нью-Йорк, чтобы познакомить с родителями. Но та убегает на первое журналистское задание – брать интервью у известного режиссера.
С 10 октября
«Вечер с Беверли Лафф Линн» / An Evening with Beverly Luff Linn
Эксцентричная комедия с инди-любимицей Америки Обри Плазой. Она играет одержимую нелепым ТВ-шоу домохозяйку Лулу, которая готова на все, чтобы принять в нем участие.
С 10 октября
«Короли интриги» / El Cuento de las Comadrejas
Один из режиссеров «Доктора Хауса», автор «оскароносного» фильм «Тайна в его глазах» (он выиграл у «Белой ленты» Ханеке на секундочку!) снял забавную комедию, как пожилые кинематографисты отстаивают свою недвижимость и былую славу.
С 10 октября
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