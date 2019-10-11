Что посмотреть в кино: от Тимоте Шаламе до двух Уиллов Смитов

«Дождливый день в Нью-Йорке» / A Rainy Day in New York

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Ромком Вуди Аллена с Тимоте Шаламе, Эль Фаннинг, Селеной Гомес, Джудом Лоу и Диего Луной о уикенде, в котором все пошло не так. Гэтсби (да-да) привозит свою девушку Эшли в Нью-Йорк, чтобы познакомить с родителями. Но та убегает на первое журналистское задание – брать интервью у известного режиссера.

С 10 октября