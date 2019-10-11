Apple показала трейлер грядущего сериала «По правде говоря» с Октавией Спенсер и Аароном Полом

Сюжет расскажет о журналистке Поппи Парнел (Октавия Спенсер), прославившаяся после того, как 18 лет назад помогла раскрыть громкое преступление. Однако спустя время в деле появились новые обстоятельства. Теперь Парнел предстоит лично встретиться с невиновным человеком (Аарон Пол), отправившимся за решетку из-за нее — чтобы выяснить правду.

Сериал «По правде говоря» основан на одноименном романе писательницы Кэтлин Барбер. Главные роли исполнили Октавия Спенсер, Аарон Пол, Лиззи Каплан, Элизабет Перкинс, Мекай Файфер и другие.

Премьера сериала «По правде говоря» состоится 6 декабря на стриминговом сервисе Apple TV+. Подписка на него стоит 199 рублей в месяц — бесплатный пробный период длится неделю.