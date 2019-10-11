Apple показала трейлер грядущего сериала «По правде говоря» с Октавией Спенсер и Аароном Полом

Аpple показала трейлер грядущего сериала «По правде говоря», который будет выпущен на собственном стриминговом сервисе компании Apple TV+. Главные роли в драме о журналистке, отправившей 18 лет назад за решетку невиновного человека, исполнили Октавия Спенсер и Аарон Пол.
Сюжет расскажет о журналистке Поппи Парнел (Октавия Спенсер), прославившаяся после того, как 18 лет назад помогла раскрыть громкое преступление. Однако спустя время в деле появились новые обстоятельства. Теперь Парнел предстоит лично встретиться с невиновным человеком (Аарон Пол), отправившимся за решетку из-за нее — чтобы выяснить правду.
Сериал «По правде говоря» основан на одноименном романе писательницы Кэтлин Барбер. Главные роли исполнили Октавия Спенсер, Аарон Пол, Лиззи Каплан, Элизабет Перкинс, Мекай Файфер и другие.
Премьера сериала «По правде говоря» состоится 6 декабря на стриминговом сервисе Apple TV+. Подписка на него стоит 199 рублей в месяц — бесплатный пробный период длится неделю.
Также Apple заключила контракт с режиссером Альфонсо Куароном — автором таких фильмов «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Дитя человеческое», «Гравитация» и «Рома». В течение нескольких лет он будет заниматься проектами для Apple TV+. Как пишет The Hollywood Reporter, сделка с Куароном для компании станет частью стратегии по завоеванию престижных кинематографических наград.
Напомним, 25 марта на Всемирной конференции для разработчиков Apple компания презентовала собственный стриминговый сервис Apple TV+. Одним из первых собственных кинопродуктов Apple станет сериал «Утреннее шоу» с с Дженифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом в главных ролях, также компания ведет переговоры с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Фарреллом на участие в экранизации «Рождественской песни в прозе». Apple TV+ станет доступен 1 ноября в более чем 100 странах мира. Отдельное приложение уже появилось — оно автоматически предустанавливается вместе с новой macOS Catalina.
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