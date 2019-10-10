Сюжет расскажет о двух друзьях, живущих в небольшом городе и работающих инкассаторами. Леха и Витя молоды и одиноки, они мечтают, слушают рэп, ходят в поэтический кружок в местном доме культуры и делают ставки на петушиных боях в общежитии гастарбайтеров. Постепенно они приходят к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие, которое можно совершить в окружающем их прозаическом мире — это ограбление банка.

«Что касается этих парней, мне кажется, что кто-то должен сказать слово и про них. Современная нормативная культура бросает их на произвол судьбы. Словно таких людей просто не существует. Это фильм о трагедии личности, а не о драме эпохи», — говорит режиссер картины Александр Лунгин.

Драма «Большая поэзия» стала двукратным лауреатом «Кинотавра»-2019 — фильм взял приз за лучшую режиссерскую работу (Александр Лунгин), а также за лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов). В съемках картины участвовали настоящие инкассаторы, участники боевых действий в «горячих точках» от Афганистана и России 1990-х годов, поэты, рэперы, организаторы нелегальных петушиных боев и спорт-инструкторы армейского спецназа. В записи саундтрека также участвовал рэпер Face.

Российская премьера фильма «Большая поэзия» состоится 28 ноября 2019 года.