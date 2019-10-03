В Сети появился обновленный трейлер «Матрицы» в 4К качестве. Ролик приурочен к запуску оригинального фильма в повторный показ — 14 октября, в честь 20-летия фантастической трилогии, российским зрителям вновь покажут первую часть сай-фай экшена.

Первая «Матрица» вновь выйдет на большие экраны 14 октября — российскому зрителю покажут историю жизни Томаса Андерсона в формате 4K. Повторный прокат планируется по всей России, однако точное количество городов и кинотеатров обнародуют позже.

Творческий дуэт сестер Вачовски получил известность после создания фантастической трилогии «Матрица», в процессе которого они выступили режиссерами, исполнительными продюсерами и сценаристами — первая часть вышла на большие экраны в 1999 году.

В 2016 году стало известно о том, что сестры Лоуренс и Эндрю Вачовски будут снимать продолжение «Матрицы» — Главную роль в картине предложили сыграть Киану Ривзу. «Это был бы подарок», — ответил на предложение актер. В 2019 году решение подтвердил режиссер и каскадер Чад Стахелски, известный по работе над серией фильмов «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. В августе кинокомпания Warner Bros. запустила продолжение в производство.