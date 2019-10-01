Вышел новый трейлер фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк»
Кинопрокатная компания «Русский репортаж» выпустила новый трейлер фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк». Главные роли в картине исполнили актриса Юлия Высоцкая, Елизавета Климова, Ася Озтюрк, Федор Лавров и Юрий Трубин.
«Зима, лунная ночь… Две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу. А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом», — говорится в описании грядущей премьеры.
Премьера нового фильма Гай Германики «Мысленный волк» состоялась на 30-ом «Кинотавре» — картина участвовала в основном конкурсе кинофестиваля. Лента расскажет о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые лишь на время обретают взаимопонимание — сплоченные страхом перед вымышленной историей о волке-людоеде.
В российский прокат фильм Валерии Гай Германики «Мысленный волк» выйдет 17 октября 2019 года.
Напомним, на 30-ом ежегодном фестивале «Кинотавр», который прошел в июле в Сочи, фильм Валерии Гай Германики «Мысленный волк» получил специальный диплом имени Таривердиева «За музыкальное решение фильма», композитором которого выступил Игорь Вдовин. Посмотрите первый трейлер картины. А о том, какие российские картины также удостоились почетного звания — в нашем материале.
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