Вышел новый трейлер фильма Валерии Гай Германики «Мысленный волк»

«Зима, лунная ночь… Две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу. А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом», — говорится в описании грядущей премьеры.

Премьера нового фильма Гай Германики «Мысленный волк» состоялась на 30-ом «Кинотавре» — картина участвовала в основном конкурсе кинофестиваля. Лента расскажет о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые лишь на время обретают взаимопонимание — сплоченные страхом перед вымышленной историей о волке-людоеде.

В российский прокат фильм Валерии Гай Германики «Мысленный волк» выйдет 17 октября 2019 года.

Напомним, на 30-ом ежегодном фестивале «Кинотавр», который прошел в июле в Сочи, фильм Валерии Гай Германики «Мысленный волк» получил специальный диплом имени Таривердиева «За музыкальное решение фильма», композитором которого выступил Игорь Вдовин. Посмотрите первый трейлер картины. А о том, какие российские картины также удостоились почетного звания — в нашем материале.