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В Петербурге стартовал фестиваль современного американского кино AMFEST

Сегодня, 1 октября, в Петербурге стартовал фестиваль современного американского кино AMFEST. В пространстве кинотеатра «Аврора» представят 8 картин — от приключений Шайа ЛаБафа в «Арахисовом соколе» до драмеди «Прощание» от Лулу Ван.

  • «Арахисовый сокол». Здесь и далее фото: «Амфест»

  • «Томмазо»

Откроет фестиваль современного американского кино AMFEST в «Авроре» приключенческая комедийная драма «Арахисовый сокол» режиссеров Тайлера Нильсона Майкла Шварца. Главне роли в картине о настоящих желаниях вроде крупной суммы денег, любви или путешествий на плоту исполнили Шайа ЛаБаф, Зак Готсаген и Дакота Джонсон. 

4 октября режиссер Абель Феррара представит свою картину «Томмазо» с Уиллемом Дефо, Анной Феррара и Кристиной Кириак в главных ролях. Фильм расскажет об американском режиссере Томасе. Он избавился от всех своих зависимостей, перебрался в Рим и живет чистой, мирной жизнь, но почему-то все равно ощущает непокой, неуют и страх одиночества.

  • «Звук тишины»

6 октября состоится показ комедийной драмы «Прощание» режиссера Лулу Ван — о начинающей писательнице китайского происхождения, которая живет в Бруклине, но очень привязана к оставшейся на родине бабушке. Смешная и трогательная история о безмерной силе любви и семье прибудет в Петербург прямиком с «Сандэнса» — показ состоится на китайском, английском, японском и итальянском языках с русскими субтитрами. 

Также петербуржцы смогут увидеть ленту «Звук тишины» режиссера Майкла Тибурски, романтическую комедию «Ода к радости» режиссера Джейсона Уайнера с Мартином Фрименом в главной роли, триллер «Отлив» Кевина МакМаллина, биографию «Системное безумие» Джейсона Мьюза и короткометражный фильм NIMIC Йоргоса Лантимоса. 

Фестиваль современного американского кино AMFEST пройдет в Петербурге с 1 по 6 октября. Подробности программы и билеты можно посмотреть здесь.


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Дарья Гладких,
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