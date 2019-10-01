Сегодня, 1 октября, в Петербурге стартовал фестиваль современного американского кино AMFEST. В пространстве кинотеатра «Аврора» представят 8 картин — от приключений Шайа ЛаБафа в «Арахисовом соколе» до драмеди «Прощание» от Лулу Ван.

«Арахисовый сокол». Здесь и далее фото: «Амфест»

«Томмазо»

Откроет фестиваль современного американского кино AMFEST в «Авроре» приключенческая комедийная драма «Арахисовый сокол» режиссеров Тайлера Нильсона Майкла Шварца. Главне роли в картине о настоящих желаниях вроде крупной суммы денег, любви или путешествий на плоту исполнили Шайа ЛаБаф, Зак Готсаген и Дакота Джонсон. 4 октября режиссер Абель Феррара представит свою картину «Томмазо» с Уиллемом Дефо, Анной Феррара и Кристиной Кириак в главных ролях. Фильм расскажет об американском режиссере Томасе. Он избавился от всех своих зависимостей, перебрался в Рим и живет чистой, мирной жизнь, но почему-то все равно ощущает непокой, неуют и страх одиночества.

«Звук тишины»