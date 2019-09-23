Объявлены лауреаты телевизионной премии «Эмми»-2019

Лучшим актером первого плана в драматическом сериале стал Билли Портер за роль в проекте Райана Мерфи «Поза». Лучшей актрисой признали Джоди Комер за роль в сериале «Убивая Еву». Статуэтку за исполнение роли второго плана получил Питер Динклэйдж — за исполнение роли Тириона Ланнистера в «Игре Престолов» и Джулия Гарнер — за роль в сериале «Озарк».

Лучшим комедийным телешоу стал британский сериал «Флибэг» — шоу также удостоилось награды за лучшую режиссуру комедийного сериала, втором которой стал Гарри Брэдбир, и лучший сценарий от Фиби Уоллер-Бридж. Лучшими приглашенными актерами в комедийном телесериале стали Люк Керби и Джейн Линч, появившиеся в касте шоу «Удивительная миссис Мейзел». В драматическом телесериале отметили Брэдли Уитфорда и Черри Джонса в сериале «Рассказ служанки».

Сериал «Чернобыль» отметили в категориях «Лучший мини-сериал», «Лучшая режиссура мини-сериала» и «Лучший сценарий мини-сериала», автором которого стал Крейг Мазин. Лучшим телефильмом признали «Черное зеркало: Брандашмыг», вышедший на Netflix 28 декабря 2018 года.

О том, как прошла церемония награждения в 2018 году, смотрите в нашем материале.