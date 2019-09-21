Исследование: какие эпизоды сериала «Друзья» чаще всего ищут в России
К 25-летию сериала «Друзья» «Яндекс» и «Кинопоиск» провели исследование – они собрали самые любимые моменты зрителей в истории ситкома. Для этого аналитики изучили запросы пользователей, которые искали в интернете конкретную сцену или эпизод – например, серию, где Джо и Чендлер въезжают на собаке.
Так, эпизод из седьмого сезона, где главным героям сериала исполняется тридцать лет, стал самым памятным для фанатов. Второе место заняла сцена, где Моника и Рейчел проиграли квартиру. А самым богатым на запоминающиеся моменты, оказался пятый сезон, где развиваются отношения Моники и Чендлера, отмечают аналитики.
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Фото здесь и далее: пресс-служба "Яндекса"
Согласно исследованию, пользователи чаще всего вспоминают что-то связанное с Моникой: как она выходит замуж, танцует или же рассказывает про эрогенные зоны. Реже всего пересматривают эпизоды с Джоуи, тем не менее с этим персонажем тоже нашлось что вспомнить – например, как он спрашивает: «Как дела?», учит французский или не делится с едой. Рэйчел запомнилась тем, как рожает и заводит кошку, Росс – кожаными штанами и покупкой дивана, Фиби – песней про драного кота, а самые популярные эпизоды с Чендлером в основном о том, как развивались отношения с Моникой – как он начинает с ней встречаться, делает ей предложение и женится.
Если в запросе встречаются два персонажа, то c большой вероятностью речь идет о любовных отношениях: Моника и Чендлер, Росс и Рейчел и Джоуи и Рейчел. Реже всего в запросах вместе встречаются Фиби и Чендлер.
22 сентября 1994 года в эфир вышла первая серия «Друзей». Ситком про шестерых друзей до сих пор остается одним из самых любимых сериалов в России. В пользовательском рейтинге на КиноПоиске он занимает второе место – по популярности его обгоняет только «Игра престолов». При этом, согласно данным «Яндекса», аудитория «Друзей» со временем не стареет: наибольшим спросом сериал пользуется среди тех, кому сейчас от 18 до 24 лет – людей, которые даже не родились в момент выпуска сериала.
Напомним, что LEGO выпустил набор в честь 25-летия сериала «Друзья». Поклонники культового американского сериала о жизни шестерых друзей в скором времени смогут собрать кофейню Central Perk и разместить в ней Рэйчел, Монику, Фиби, Джоуи, Росса, Чендлера и Гантера! А еще дизайнеры IKEA создали коллекцию гостиных из сериала «Симпсоны», «Друзья» и «Очень странные дела». «Благодаря множеству комбинаций мебели разных стилей и размеров мы воплотили в жизнь культовые гостиные самых любимых семей всех времен — и по доступным ценам», — поделились они.
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