К 25-летию сериала «Друзья» «Яндекс» и «Кинопоиск» провели исследование – они собрали самые любимые моменты зрителей в истории ситкома. Для этого аналитики изучили запросы пользователей, которые искали в интернете конкретную сцену или эпизод – например, серию, где Джо и Чендлер въезжают на собаке.

Так, эпизод из седьмого сезона, где главным героям сериала исполняется тридцать лет, стал самым памятным для фанатов. Второе место заняла сцена, где Моника и Рейчел проиграли квартиру. А самым богатым на запоминающиеся моменты, оказался пятый сезон, где развиваются отношения Моники и Чендлера, отмечают аналитики.

Фото здесь и далее: пресс-служба "Яндекса"

Согласно исследованию, пользователи чаще всего вспоминают что-то связанное с Моникой: как она выходит замуж, танцует или же рассказывает про эрогенные зоны. Реже всего пересматривают эпизоды с Джоуи, тем не менее с этим персонажем тоже нашлось что вспомнить – например, как он спрашивает: «Как дела?», учит французский или не делится с едой. Рэйчел запомнилась тем, как рожает и заводит кошку, Росс – кожаными штанами и покупкой дивана, Фиби – песней про драного кота, а самые популярные эпизоды с Чендлером в основном о том, как развивались отношения с Моникой – как он начинает с ней встречаться, делает ей предложение и женится.

Если в запросе встречаются два персонажа, то c большой вероятностью речь идет о любовных отношениях: Моника и Чендлер, Росс и Рейчел и Джоуи и Рейчел. Реже всего в запросах вместе встречаются Фиби и Чендлер. «Друзьям» 25 лет: как на нас повлиял сериал и каким бы он был сегодня