21 сентября в пространстве киноцентра «Родина» в Петербурге стартует фестиваль «Фильмы с севера». В программе представят короткометражные ленты из Швеции, Норвегии и России — на языке оригинала и со вступительным словом самих режиссеров.

Фестиваль «Фильмы с севера» — российская часть Международного кинофестиваля в Тромсё, который ставит в своей задачей ответить на вопрос взаимоотношений между странами. В программе фестиваля покажут шесть короткометражных лент из Швеции, Норвегии и России. Последнюю представляет картина режиссера Марии Лойтер «Галангал», сюжет которой расскажет о психиатре, сталкивающимся с личными трагедиями своих пациентов.

Продолжительность программы составит 64 минуты. Зрителям покажут короткометражный фильм-клип «Помни, что жизнь скоротечна», ленту «Животное» о девушке-подростке, слишком увлеченной лошадьми, картину «Предложение» о неразделенной любви, «Искусство работать в паре» о двух стареющих акробатах, ищущих возможность не «вылететь» из профессии, а также фильм «Инфекция» — созданный в духе «Сцен из супружеской жизни» Ингмара Бергмана.

Фестиваль «Фильмы с севера» пройдет в петербургском киноцентре «Родина» 21 и 22 сентября. Свои работы режиссеры представят лично — при участии организаторов Международного кинофестиваля в Тромсё. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.