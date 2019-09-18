23 сентября в Лиговской библиотеке состоится лекция доцента СПбГУ и кандидата искусствоведения Елены Кащенко «Визуальная антропология и современный авторский кинематограф». На примере работ Романа Полански, Педро Альмодовара и Джима Джармуша искусствовед расскажет о том, где проходит граница между творческой индивидуальностью и методиками, по которым создаются кинопроизведения.

В рамках лекции, которая пройдет под эгидой образовательного проекта «Открытые мастерские», Кащенко вместе с слушателями сопоставит методы визуальной антропологии и приемы современных режиссеров — например, как влияют на их работу экономические, социальные и психологические факторы.

«Являясь одним из перспективных направлений научных исследований, визуальная антропология изучает влияние на кинематограф экономических, социальных, психологических факторов; например, национальный и культурный контекст производства и проката фильмов; культурные и психологические механизмы, позволяющие фильму увлечь зрителя и заставить его интерпретировать увиденное», — рассказывают организаторы.

Лекция «Визуальная антропология и современный авторский кинематограф» пройдет 23 сентября в Лиговской библиотеке на Лиговском проспекте, 99. Начало в 19:00, вход свободный.