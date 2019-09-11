12 сентября в большом зале Дома кино на Караванной улице, 12 режиссер Александр Сокуров представит премьеру фильма Светланы Проскуриной «Воскресенье». Главные роли в картине исполнили Алексей Вертков и Вера Алентова.

Фильм Светланы Проскуриной «Воскресенье» был впервые представлен на Московском международном кинофестивале-2019. Уже тогда Сокуров назвал ленту «удивительным русским фильмом про современную русскую жизнь» — по мнению режиссера, «с такой затаенностью, такой искренностью никто еще не снимал кино».

Сюжет рассказывает о провинциальном чиновнике, который получает записку, предсказывающую его смерть, но не придает этому особого значения и проводит воскресенье по привычному графику — с семейными вопросами, работой и личными моментами. Но именно этот день пройдет по-другому.

Представит фильм «Воскресенье» Сокуров вместе с его режиссером — Светланой Проскуриной, а также исполнителем главной роли Алексеем Вертковым. После петербургской премьеры (билеты можно посмотреть здесь) выход на большие экраны запланирован на 19 сентября.