Вышел новый трейлер черно-белого фильма Роберта Эггерса «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо

Кинокомпания А24 показала второй трейлер черно-белого фильма Роберта Эггерса «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главной роли. В новом ролике еще больше мистики, а общая атмосфера угнетения и изоляции накалена до предела — посмотрите прямо сейчас (если осмелитесь!).

По сюжету, молодой Ифраим Уинслоу в исполнении Роберта Паттинсона приезжает на забытый богом и людьми остров работать ассистентом смотрителя маяка. Его начальник — хромоногий Томас Уэйк (Уиллем Дефо), который совершает одни и те же действия изо дня в день и обращается с Ифраимом как с личным рабом. Спокойный, работящий и непьющий молодой человек через некоторое время становится собутыльником своему начальнику и начинает видеть мифических существ.

Съемки фильма проходили на черно-белую пленку в формате практически квадратного кадра 1.19:1, что переносит зрителя во времена нуарных хорроров. Впервые картина режиссера Роберта Эггерса была показана в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля. Мировая премьера истории о двух смотрителях маяка, живущих в конце XIX века в штате Мэн, запланирована на 8 октября 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что английский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Бэтмена. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года.

Уиллема Дефо также можно увидеть в грядущей картине «Сиротский Бруклин» — режиссерском дебюте Эдварда Нортона, главные роли в котором исполнил сам актер, Брюс Уиллис и Алек Болдуин. В записи саундтрека к фильму участвовал фронтмен Radiohead Том Йорк — композиция Daily Battles, презентованная ранее, также звучит в трейлере картины.