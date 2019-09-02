3 сентября в Доме кино на Караванной улице, 12 состоится показ документально-биографической анимационной картины «Написано Сергеем Довлатовым». Сеанс приурочен ко Дню рождения писателя — в этом году ему могло бы исполниться 78 лет.

Фильм «Написано Сергеем Довлатовым» был создан в 2012 году режиссером Романом Либеровым из фрагментов произведений писателя, его интервью, писем, редакторских колонок. Создатель обращался за помощью к вдове и дочери Довлатова — Елене и Екатерине Довлатовым, которые живут в Нью-Йорке — что помогло создать образ писателя с его сомнениями, иронией и острым взглядом на жизнь.

«Так сложилось, что я люблю литературу, она кажется мне основополагающим видом искусства. Любовь к литературе проецируется на конкретных авторов. И в жизни, так или иначе, сменяются разные периоды, когда в тебе резонирует та или иная судьба. Удовольствием, радостью, счастьем или несчастьем от знакомства с писателями хочется поделиться», — рассказывает Либеров.

Показ состоится 3 сентября в 19:30. Подробности и билеты можно посмотреть здесь. Фильм представит режиссер Роман Либеров.

Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе в семье театрального режиссера Доната Мечика и актрисы Норы Довлатовой. С 1944 года он жиз в Ленинграде, в 1959 году поступил на филологический факультет ЛГУ. В августе 1978 года эмигрировал из СССР в Нью-Йорк, где стал главным редактором газеты «Новый американец», а к середине 1980-х годов его рассказы успешно печатались в журналах Partisan Review и The New Yorker. Первой серьезной публикацией на родине стала повесть «Филиал», вышедшая под редакцией журнала «Звезда» в 1989 году.